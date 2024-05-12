Синоптики розповіли про погоду на робочий тиждень в Україні

Практично весь робочий тиждень Україну поливатимуть дощі. До того ж, п'ятиденка, ймовірно, виявиться досить холодною, як для середини травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 13 травня, в Україні майже по всій території пройдуть невеликі дощі. Але будуть і ті регіони, які опади оминуть. А саме:
Вночі температура буде "на мінімалках". Холодніше всього вночі буде на заході та півночі, в межах +3...+5 градусів. Така ж температура, наприклад, буде реєструватись у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях.
В центрі вночі буде тепліше - в межах +4...+7 градусів в залежності від регіону. У більшості південних регіонів, окрім Одеської області, де нічні температури будуть в межах +7...+9, вночі буде не більше +6...+8. Такі ж цифри, як на півдні, будуть вночі і на сході.
Днем холодніше всього буде на півночі - у Чернігівській та Сумскій областях в межах +10...+12 градусів. На заході, попри низькі нічні показники, днем буде до +16...+18 градусів в залежності від регіону. На сході та півдні в більшості областей +14...+15. Хоча в Криму варто очікувати рекордні +19.
Що стосується Києва, то вночі буде хмарно з проясненнями, без опадів, +4...+6 градусів, а вдень можливий невеликий дощ, +11...+13 градусів.
Погода в Україні 13 травня (meteo.gov.ua)
У вівторок, 14 травня, дощі в Україні змістяться, зупинившись лише на півдні та сході. Короткочасні опади пройдуть:
Вночі температура повітря залишиться такою самою, як і в понеділок, 13-го. Причому схожість буде 1:1 за винятком Харківської області, де вночі, ймовірно, через дощі очікуються мінімальні +3..+5 градусів.
Вдень температура трохи опуститься на кілька градусів порівняно з попереднім днем. На заході буде практично до +15. Виняток - Закарпатська область, де повітря прогріється до +21. На півночі буде трохи тепліше - до +13...+14 градусів. На півдні теж максимально до +15, хоча на Одещині ймовірні і +16 градусів. У центрі та на сході теж буде тепло, до +15. А у Донецькій та Луганській областях температура зрівняється з "одеською", +16.
У Києві вночі буде без опадів, +4...+6 градусів, а вдень суха погода збережеться, ймовірні +13...+15 градусів.
Погода в Україні 14 травня (meteo.gov.ua)
У середу, 15 травня, погода буде схожа на погоду в попередні дні. Нічні температури середа "відхопить" від понеділка, 13 травня. А картина з опадами нагадуватиме вівторок, 14-те.
Так, уночі на захід повернуться ті самі +3...+5 градусів із заходом, наприклад, у Хмельницьку, Вінницьку області. На півночі та в Харківській області будуть такі ж показники. У центрі вночі буде до +6, на сході (Донецька, Луганська області) до +9...+10 градусів, на півдні вночі в межах +6...+8, в Одеській області +7...+9 градусів.
Вдень буде у більшості регіонів +13...+15 градусів, на сході до +16 (за винятком Харківської області). На півдні теж буде холодно, до +13...+15 у Криму, в Одеській та Миколаївській областях до +17. Рекорди "битиме" Закарпаття, де максимально очікується до +21.
Щодо дощів, то короткочасні опади можливі 15 травня:
У Києві вночі 15 травня опадів не очікується, +4...+6 градусів, вдень теж буде сухо, +13...+15.
Погода в Україні 15 травня (meteo.gov.ua)
У четвер, 16 травня, в Україні явно потеплішає і навіть уночі. Причому першість за високими "плюсами" заберуть собі західні регіони. Тут уночі буде в більшості областей +5...+7, вдень - +19...+21. На Закарпатті буде ще тепліше - вночі +8..+10 градусів, удень +20..+22.
Цікаво, що так тепло не буде навіть на півдні. Незважаючи на нічні +8..+10, удень тут буде +16..+18, хоча на Одещині буде до +19. На сході температурний режим буде подібний до півдня.
При цьому короткочасні невеликі дощі можливі місцями на всій території України, за винятком західних регіонів.
У Києві вночі буде без опадів, у межах +5...+7 градусів, а вдень все ж можливі дощі, як і в більшості регіонів, +16...+18.
Погода в Україні 16 травня (meteo.gov.ua)
У п'ятницю, 17 травня, тепло, яке прийде в Україну днем раніше, збережеться. Причому стовпчики поповзуть вгору не тільки на заході, а й по всій Україні. Вночі у більшості областей буде +5...+7 градусів. Найтепліше буде на півдні - вночі в межах +8...+10 градусів і на крайньому сході - до +9.
Вдень температура буде більш однорідною. На заході буде +19..+21 градусів (на Закарпатті - до +22), на півдні - +20...+21 в залежності від регіону, у Донецькій області та в Криму - до +20. Найхолодніше буде на півночі (Чернігівська, Сумська області) та на сході (Харківська область) - вдень максимально +17...+19.
Опади пройдуть у наступних регіонах:
У Києві усю добу буде без опадів, вночі +5...+7, а вдень - +20..+22 градусів.
Погода в Україні 17 травня (meteo.gov.ua)
Синоптики на початку квітня 2024 року прогнозували, що погода в Україні в другий місяць весни буде на рівні норми, а в деяких регіонах - і вища за неї (у західних, Вінницькій та Одеській областях). Так, власне, і вийшло.
Картину, щоправда, зіпсували дощі, які наробили лиха у десятках населених пунктах наприкінці квітня. Зокрема, 21 квітня у Києві було зафіксовано рекордний дощ.
Незважаючи на це, квітень став одним із найтепліших за останні 144 роки у Києві. За перші тижні було зареєстровано 13 температурних рекордів.
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