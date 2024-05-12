Синоптики розповіли про погоду на робочий тиждень в Україні

Понеділок, 13 травня

У понеділок, 13 травня, в Україні майже по всій території пройдуть невеликі дощі. Але будуть і ті регіони, які опади оминуть. А саме:

західні області (окрім Тернопольської);

Харківська область.

Вночі температура буде "на мінімалках". Холодніше всього вночі буде на заході та півночі, в межах +3...+5 градусів. Така ж температура, наприклад, буде реєструватись у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях.

В центрі вночі буде тепліше - в межах +4...+7 градусів в залежності від регіону. У більшості південних регіонів, окрім Одеської області, де нічні температури будуть в межах +7...+9, вночі буде не більше +6...+8. Такі ж цифри, як на півдні, будуть вночі і на сході.

Днем холодніше всього буде на півночі - у Чернігівській та Сумскій областях в межах +10...+12 градусів. На заході, попри низькі нічні показники, днем буде до +16...+18 градусів в залежності від регіону. На сході та півдні в більшості областей +14...+15. Хоча в Криму варто очікувати рекордні +19.

Що стосується Києва, то вночі буде хмарно з проясненнями, без опадів, +4...+6 градусів, а вдень можливий невеликий дощ, +11...+13 градусів.

Погода в Україні 13 травня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 14 травня

У вівторок, 14 травня, дощі в Україні змістяться, зупинившись лише на півдні та сході. Короткочасні опади пройдуть:

на півдні (Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області);

на сході (Луганська, Харківська, Донецька області);

на південному сході (Дніпропетровська та Запорізька області).

Вночі температура повітря залишиться такою самою, як і в понеділок, 13-го. Причому схожість буде 1:1 за винятком Харківської області, де вночі, ймовірно, через дощі очікуються мінімальні +3..+5 градусів.

Вдень температура трохи опуститься на кілька градусів порівняно з попереднім днем. На заході буде практично до +15. Виняток - Закарпатська область, де повітря прогріється до +21. На півночі буде трохи тепліше - до +13...+14 градусів. На півдні теж максимально до +15, хоча на Одещині ймовірні і +16 градусів. У центрі та на сході теж буде тепло, до +15. А у Донецькій та Луганській областях температура зрівняється з "одеською", +16.

У Києві вночі буде без опадів, +4...+6 градусів, а вдень суха погода збережеться, ймовірні +13...+15 градусів.

Погода в Україні 14 травня (meteo.gov.ua)

Середа, 15 травня

У середу, 15 травня, погода буде схожа на погоду в попередні дні. Нічні температури середа "відхопить" від понеділка, 13 травня. А картина з опадами нагадуватиме вівторок, 14-те.

Так, уночі на захід повернуться ті самі +3...+5 градусів із заходом, наприклад, у Хмельницьку, Вінницьку області. На півночі та в Харківській області будуть такі ж показники. У центрі вночі буде до +6, на сході (Донецька, Луганська області) до +9...+10 градусів, на півдні вночі в межах +6...+8, в Одеській області +7...+9 градусів.

Вдень буде у більшості регіонів +13...+15 градусів, на сході до +16 (за винятком Харківської області). На півдні теж буде холодно, до +13...+15 у Криму, в Одеській та Миколаївській областях до +17. Рекорди "битиме" Закарпаття, де максимально очікується до +21.

Щодо дощів, то короткочасні опади можливі 15 травня:

на півдні (Крим, Херсонська область);

на сході (Луганська та Донецька області);

на південному сході (Дніпропетровська та Запорізька області).

У Києві вночі 15 травня опадів не очікується, +4...+6 градусів, вдень теж буде сухо, +13...+15.

Погода в Україні 15 травня (meteo.gov.ua)

Четвер, 16 травня

У четвер, 16 травня, в Україні явно потеплішає і навіть уночі. Причому першість за високими "плюсами" заберуть собі західні регіони. Тут уночі буде в більшості областей +5...+7, вдень - +19...+21. На Закарпатті буде ще тепліше - вночі +8..+10 градусів, удень +20..+22.

Цікаво, що так тепло не буде навіть на півдні. Незважаючи на нічні +8..+10, удень тут буде +16..+18, хоча на Одещині буде до +19. На сході температурний режим буде подібний до півдня.

При цьому короткочасні невеликі дощі можливі місцями на всій території України, за винятком західних регіонів.

У Києві вночі буде без опадів, у межах +5...+7 градусів, а вдень все ж можливі дощі, як і в більшості регіонів, +16...+18.

Погода в Україні 16 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 17 травня

У п'ятницю, 17 травня, тепло, яке прийде в Україну днем раніше, збережеться. Причому стовпчики поповзуть вгору не тільки на заході, а й по всій Україні. Вночі у більшості областей буде +5...+7 градусів. Найтепліше буде на півдні - вночі в межах +8...+10 градусів і на крайньому сході - до +9.

Вдень температура буде більш однорідною. На заході буде +19..+21 градусів (на Закарпатті - до +22), на півдні - +20...+21 в залежності від регіону, у Донецькій області та в Криму - до +20. Найхолодніше буде на півночі (Чернігівська, Сумська області) та на сході (Харківська область) - вдень максимально +17...+19.

Опади пройдуть у наступних регіонах:

на заході (Закарпатська область);

на півдні (Крим та Херсонська область);

у центрі (Полтавська область);

на південному сході (Запорізька та Дніпропетровська області);

на півночі (Сумська та Чернігівська області);

на сході (Харківська, Донецька, Луганська області).

У Києві усю добу буде без опадів, вночі +5...+7, а вдень - +20..+22 градусів.

Погода в Україні 17 травня (meteo.gov.ua)