Дощі, але не без "компенсації". Синоптики розповіли про погоду у перші вихідні літа

Субота, 1 червня

У суботу, 1 червня, у частині України очікуються опади. Зокрема, на заході, частково в центрі, на півночі та півдні, на Одещині, очікуються дощі з грозами. Без опадів будуть Крим, Херсонська, Миколаївська області, весь схід, Полтавська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Вночі температура повітря триматиметься в межах +13...+15 градусів, місцями в центрі та на півночі +14...+16, на півдні та в Харківській, Запорізькій областях - +15...+17 градусів, на сході, у Донецькій та Луганській областях - +16...+18.

Вдень погода буде різноплановою. А саме:

на заході - у більшості регіонів +22...+24 (крім Закарпатської області - +21...+23 та Чернівецької області - +23...+25);

на півночі - +25...+27, у тому числі й у Києві, де очікуються дощі з грозою;

у центрі - +24...+26 чи +26...+28 залежно від регіону;

на півдні - +27...+29 (Одеська та Миколаївська області), +28...+30 (Крим та Херсонська область);

на сході - +28...+30 (Донецька, Харківська області), +29...+31 (Луганська область).

Погода в Україні 1 червня (meteo.gov.ua)

Неділя, 2 червня

У неділю, 2 червня, області, де не буде дощів із грозами, можна буде перерахувати на пальцях. Зокрема, опади не очікуються:

у Херсонській області та в Криму;

у Запорізькій;

У Донецькій та Луганській областях.

На Полтавщині, щоправда, очікуються помірні дощі без грози.

Щодо температури, то вночі вона буде такою самою, як і в суботу, 1 червня. Вдень градуси також утримаються у межах попереднього дня. Але на сході потеплішає, зокрема, на Луганщині очікується справжня спека +30...+32.

У Києві вночі та вдень очікуються дощі. При цьому температура вночі триматиметься в межах +14…+16 градусів, а вдень – до +27.

Погода в Україні 2 червня (meteo.gov.ua)

Погода влітку 2024 в Україні

Погода в Україні влітку 2024 може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні.

Зокрема, середня місячна температура у червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.