Дожди, но не без "компенсации". Синоптики рассказали о погоде в первые выходные лета

Если вы решили отметить начало лета в Украине пикником, то такую затею лучше отложить. Поскольку весь уикэнд будут лить дожди, а в качестве "компенсации" на термометрах можно будет увидеть до +32.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В субботу, 1 июня, в части Украины ожидаются осадки. В частности, на западе, частично в центре, на севере и юге, в Одесской области, ожидаются дожди с грозами. Без осадков будут Крым, Херсонская, Николаевская области, весь восток, Полтавская, Запорожская и Днепропетровская области.
Ночью температура воздуха будет держатся в пределах +13...+15 градусов, местами в центре и на севере +14...+16, на юге и в Харьковской, Запорожской областях - +15...+17 градусов, на востоке, в Донецкой и Луганской областях, - +16...+18.
Днем погода будет более разноплановой. А именно:
Погода в Украине 1 июня (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 2 июня, области, где не будет дождей с грозами можно будет пересчитать на пальцах. В частности, осадки не ожидаются:
В Полтавской области, правда, ожидаются умеренные дожди без гроз.
Что касается температуры, то ночью она будет такой же, как и в субботу, 1 июня. Днем градусы также удержатся в пределах предыдущего дня. Но на востоке потеплеет, в частности, в Луганской области ожидается настоящая жара +30...+32.
В Киеве ночью и днем ожидаются дожди. При этом температура ночью будет держаться в пределах +14...+16 градусов, а днем - до +27.
Погода в Украине 2 июня (meteo.gov.ua)
Погода в Украине летом 2024 может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жара летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет.
В частности, средняя месячная температура в июне 2024 года прогнозируется в пределах 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.
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