Синоптики розповіли про "неприємності", які готує погода на сьогодні

Опади

В західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, хуртовина; на решті території невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем.

Вітер та ожеледиця

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер в західній частині північний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 0-5° тепла.