ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та області прогнозуються похолодання: і вдень, і вночі переважатиме мороз

Новость на русском →
П'ятниця 03 лютого 2023 15:45
У Києві та області прогнозуються похолодання: і вдень, і вночі переважатиме мороз Фото: у Києві та області прогнозуються похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У наступні декілька днів у Києві та Київській області очікується зниження температури. Відтепер як у нічні, так і в денні години переважатиме мороз, але не дуже сильний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що часом може бути невеликий сніг. До того ж, на дорогах можлива ожеледиця.

При цьому вже наступного тижня очікується поступове припинення опадів.

Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз на завтра. У деяких регіонах попереджають про хуртовину та пориви вітру.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна