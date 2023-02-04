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Синоптики розповіли про "неприємності", які готує погода на сьогодні

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Україна, Субота 04 лютого 2023 07:00
Синоптики розповіли про "неприємності", які готує погода на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікують хуртовина, сніг, місцями пориви вітру, сніг з дощем. На дорогах не виключена ожеледиця, температура буде коливатися від 8 морозу до 5 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

В західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, хуртовина; на решті території невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем.

Вітер та ожеледиця

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер в західній частині північний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 0-5° тепла.

Синоптики розповіли про &quot;неприємності&quot;, які готує погода на сьогодні

Як повідомлялось, у наступні декілька днів у Києві та Київській області очікується зниження температури. Відтепер як у нічні, так і в денні години переважатиме мороз, але не дуже сильний.

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