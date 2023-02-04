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Синоптики рассказали о "неприятностях", которые готовит погода на сегодня

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Украина, Суббота 04 февраля 2023 07:00
Синоптики рассказали о "неприятностях", которые готовит погода на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 февраля, в Украине ожидаются метель, снег, местами порывы ветра, снег с дождем. На дорогах не исключена гололедица, температура будет колебаться от 8 мороза до 5 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

В западных областях умеренный, в Закарпатье и Прикарпатье сильный снег, метель; на остальной территории небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег, в Крыму с дождем.

Ветер и гололед

На дорогах местами гололедица. Ветер в западной части северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге 0-5° тепла.

Синоптики рассказали о &quot;неприятностях&quot;, которые готовит погода на сегодня

Как сообщалось, в следующие несколько дней в Киеве и Киевской области ожидается снижение температуры. Теперь как в ночные, так и в дневные часы будет преобладать мороз, но не очень сильный.

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