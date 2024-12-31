Синоптики розповіли про найяскравіші погодні події 2024 року: чим він запам'ятався

Найяскравіші погодні події 2024 року в Україні

За словами синоптиків, рік, що минає, виявився насиченим гідрометеорологічними подіями.

"Ми спостерігали різноманітні погодні явища, які відображають як сезонні особливості клімату, так і довгострокові зміни. Впродовж року погода неодноразово дивувала своєю мінливістю", - розповіли українцям.

Зазначається, що попри всі виклики, фахівці Укргідрометцентру докладали максимум зусиль:

для забезпечення точних прогнозів

для своєчасного попередження про небезпечні явища

"Це дозволило знизити ризики, пов'язані з екстремальною погодою, та забезпечити стабільну роботу багатьох галузей економіки", - пояснили в УкрГМЦ.

Крім того, українцям розповіли про низку найяскравіших погодних подій 2024 року.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Згідно з інформацією синоптиків, 2024 рік в Україні був аномально теплим.

Середня річна температура - 11,5 градуса за Цельсієм (що вище ніж у 2023 році на 0,7 градуса).

Середня температура 2024 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Тривалість сонячного сяйва також перевищила норму - на 125-270 годин (впродовж квітня - жовтня 2024 року).

Сонячний рік в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Найвища температура була зафіксована 16 липня 2024 року на метеостанції "Миколаїв" (Миколаївська область) і становила 41,6°C.

Тим часом найнижча температура року була зафіксована 9 січня на метеостанції "Дружба" (Сумська область). Вона становила -25,0°C.

Найвища і найнижча температури року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Найбільш дощовий день року - 5 вересня, коли на посту "Березанка" (Миколаївська область) зафіксували 107 мм опадів.

А ось найбільш вітряний день - 9 лютого 2024 року. Тоді на сніголавинній станції "Плай" (Закарпатська область) швидкість вітру сягала 40 метрів на секунду.

Найбільш дощовий і вітряний дні року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

У деяких регіонах України у 2024 році фіксували посуху.

Так, у Дніпропетровській, Харківській і Миколаївській областях тривалість бездощових періодів досягала 70-80 днів (червень-вересень).

Посуха у деяких регіонах України (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Водночас водопілля (повінь) на Дніпрі у 2024 році за об'ємом було на 40% вище норми.

Уточнюється, що під час проходження максимальних значень витрат води цьогорічного водопілля, через створ гідрологічного поста "Київ" за 1 секунду проходило води стільки води, скільки дорівнює об'єму 2,5 олімпійського басейну.

Водопілля на Дніпрі було вищим за норму (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець українцям розповіли, що на початку 2024 року - у січні-лютому - в Україні активізувались зажорно-заторні явища.

Йдеться про скупчення шуги (грудок льоду на воді), донного льоду та інших видів внутрішньоводного льоду в руслі річки.

Особливо помітними ці явища були на річці Десна у Київській області, де за добу рівень води змінювався на 0,2-0,5 м.

"Утворені зажори штучно підняли рівень річки на величину більшу за людський зріст і спричинили часткове затоплення заплавних територій", - підсумували в УкрГМЦ.

Зажорно-заторні явища на Десні у Київській області (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)