"Пахощі ранньої весни". Синоптик дала неочікуваний прогноз на перші дні нового року

На початку нового 2025 року на українців чекає не по-зимовому тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати українцям у перші дні нового року

Згідно з прогнозом Діденко, у перший день нового року в Україні "повсюди розійдуться пахощі ранньої весни".

Так, температура повітря вдень 1 січня 2025 року становитиме від 5 до 9 градусів вище нуля. У південній частині країни - від 9 до 12 градусів за Цельсієм.

У Києві 1 січня вночі може бути від 1 до 3 градусів тепла, а вдень +5+7 градусів за Цельсієм.

"Без опадів. Вітер, щоправда, буде рвучким, часом до сильних поривів 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.

2 січня, за її словами, в Україні стане ще тепліше - температура повітря може становити від 9 до 14 градусів вище нуля.

"Вітер підсилюватиме весняне враження, бо його західні пориви можуть бути сильними, навіть до 15-20 метрів за секунду. Обережно", - додала синоптик.

3-4 січня, згідно з її інформацією, в Україні очікується морозне похолодання.

Допис Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснювала, що 1 січня 2025 року може відбутися інтенсивний "виніс тепла".