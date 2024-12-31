Синоптики рассказали о самых ярких погодных событиях 2024 года: чем он запомнился

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о самых ярких погодных событиях уходящего 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
По словам синоптиков, уходящий год оказался насыщенным гидрометеорологическими событиями.
"Мы наблюдали разнообразные погодные явления, которые отражают как сезонные особенности климата, так и долгосрочные изменения. В течение года погода неоднократно удивляла своей переменчивостью", - рассказали украинцам.
Отмечается, что несмотря на все вызовы, специалисты Укргидрометцентра прилагали максимум усилий:
"Это позволило снизить риски, связанные с экстремальной погодой, и обеспечить стабильную работу многих отраслей экономики", - объяснили в УкрГМЦ.
Кроме того, украинцам рассказали о ряде самых ярких погодных событий 2024 года.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Согласно информации синоптиков, 2024 год в Украине был аномально теплым.
Средняя годовая температура - 11,5 градуса по Цельсию (что выше чем в 2023 году на 0,7 градуса).
Средняя температура 2024 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Продолжительность солнечного сияния также превысила норму - на 125-270 часов (в течение апреля - октября 2024 года).
Солнечный год в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Самая высокая температура была зафиксирована 16 июля 2024 года на метеостанции "Николаев" (Николаевская область) и составила 41,6°C.
Между тем самая низкая температура года была зафиксирована 9 января на метеостанции "Дружба" (Сумская область). Она составляла -25,0°C.
Самая высокая и самая низкая температуры года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Самый дождливый день года - 5 сентября, когда на посту "Березанка" (Николаевская область) зафиксировали 107 мм осадков.
А вот самый ветреный день - 9 февраля 2024 года. Тогда на снеголавинной станции "Плай" (Закарпатская область) скорость ветра достигала 40 метров в секунду.
Самый дождливый и ветреный дни года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В некоторых регионах Украины в 2024 году фиксировали засуху.
Так, в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях продолжительность бездождевых периодов достигала 70-80 дней (июнь-сентябрь).
Засуха в некоторых регионах Украины (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В то же время половодье (паводок) на Днепре в 2024 году по объему было на 40% выше нормы.
Уточняется, что во время прохождения максимальных значений расходов воды нынешнего половодья, через створ гидрологического поста "Киев" за 1 секунду проходило воды столько воды, сколько равно объему 2,5 олимпийского бассейна.
Паводок на Днепре был выше нормы (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В заключение украинцам рассказали, что в начале 2024 года - в январе-феврале - в Украине активизировались зажорно-заторные явления.
Речь идет о скоплении шуги (комков льда на воде), донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки.
Особенно заметными эти явления были на реке Десна в Киевской области, где за сутки уровень воды менялся на 0,2-0,5 м.
"Образованные зажоры искусственно подняли уровень реки на величину больше человеческого роста и вызвали частичное затопление пойменных территорий", - подытожили в УкрГМЦ.
Зажорно-заторные явления на Десне в Киевской области (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали о неожиданном прогнозе погоды на первые дни нового 2025 года.
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