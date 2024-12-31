Синоптики рассказали о самых ярких погодных событиях 2024 года: чем он запомнился

Самые яркие погодные события 2024 года в Украине

По словам синоптиков, уходящий год оказался насыщенным гидрометеорологическими событиями.

"Мы наблюдали разнообразные погодные явления, которые отражают как сезонные особенности климата, так и долгосрочные изменения. В течение года погода неоднократно удивляла своей переменчивостью", - рассказали украинцам.

Отмечается, что несмотря на все вызовы, специалисты Укргидрометцентра прилагали максимум усилий:

для обеспечения точных прогнозов

для своевременного предупреждения об опасных явлениях

"Это позволило снизить риски, связанные с экстремальной погодой, и обеспечить стабильную работу многих отраслей экономики", - объяснили в УкрГМЦ.

Кроме того, украинцам рассказали о ряде самых ярких погодных событий 2024 года.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Согласно информации синоптиков, 2024 год в Украине был аномально теплым.

Средняя годовая температура - 11,5 градуса по Цельсию (что выше чем в 2023 году на 0,7 градуса).

Средняя температура 2024 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Продолжительность солнечного сияния также превысила норму - на 125-270 часов (в течение апреля - октября 2024 года).

Солнечный год в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Самая высокая температура была зафиксирована 16 июля 2024 года на метеостанции "Николаев" (Николаевская область) и составила 41,6°C.

Между тем самая низкая температура года была зафиксирована 9 января на метеостанции "Дружба" (Сумская область). Она составляла -25,0°C.

Самая высокая и самая низкая температуры года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Самый дождливый день года - 5 сентября, когда на посту "Березанка" (Николаевская область) зафиксировали 107 мм осадков.

А вот самый ветреный день - 9 февраля 2024 года. Тогда на снеголавинной станции "Плай" (Закарпатская область) скорость ветра достигала 40 метров в секунду.

Самый дождливый и ветреный дни года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В некоторых регионах Украины в 2024 году фиксировали засуху.

Так, в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях продолжительность бездождевых периодов достигала 70-80 дней (июнь-сентябрь).

Засуха в некоторых регионах Украины (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В то же время половодье (паводок) на Днепре в 2024 году по объему было на 40% выше нормы.

Уточняется, что во время прохождения максимальных значений расходов воды нынешнего половодья, через створ гидрологического поста "Киев" за 1 секунду проходило воды столько воды, сколько равно объему 2,5 олимпийского бассейна.

Паводок на Днепре был выше нормы (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В заключение украинцам рассказали, что в начале 2024 года - в январе-феврале - в Украине активизировались зажорно-заторные явления.

Речь идет о скоплении шуги (комков льда на воде), донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки.

Особенно заметными эти явления были на реке Десна в Киевской области, где за сутки уровень воды менялся на 0,2-0,5 м.

"Образованные зажоры искусственно подняли уровень реки на величину больше человеческого роста и вызвали частичное затопление пойменных территорий", - подытожили в УкрГМЦ.

Зажорно-заторные явления на Десне в Киевской области (инфографика: facebook.com/UkrHMC)