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Синоптики розповіли, які "подарунки" готує погода українцям сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 грудня, в Україні очікується мокрий сніг, місцями значний, але не всюди. Також не обійдеться без ожеледі, на дорогах - ожеледиця, місцями туман та налипання снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, у західній частині з переходом у сніг, (в Карпатах значний сніг), у південній частині - без істотних опадів.

Ожеледиця, пориви вітру та туман

У західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця, вночі та вранці, крім заходу та південного сходу, туман. У південно-східній частині країни вдень пориви вітру 15-20 м/с;

Температура

Температура у західних областях (крім Закарпаття) вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, у північних областях вночі та вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, у південній частині місцями до 14° (в Криму - 15-20°) тепла.

Як повідомлялось, найближчими днями хуртовини, сніг, поривчасті вітри змінить морозна погода, але без опадів. Але й вона протримається не довго - вже до середини наступного тижня потеплішає.

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