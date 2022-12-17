Синоптики розповіли, які "подарунки" готує погода українцям сьогодні

Опади

Дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, у західній частині з переходом у сніг, (в Карпатах значний сніг), у південній частині - без істотних опадів.

Ожеледиця, пориви вітру та туман

У західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця, вночі та вранці, крім заходу та південного сходу, туман. У південно-східній частині країни вдень пориви вітру 15-20 м/с;

Температура

Температура у західних областях (крім Закарпаття) вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, у північних областях вночі та вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, у південній частині місцями до 14° (в Криму - 15-20°) тепла.