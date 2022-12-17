Синоптики рассказали, какие "подарки" готовит погода украинцам сегодня

Осадки

Дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западной части с переходом в снег, в Карпатах сильный снег, в южной части - без существенных осадков.

Гололед, порывы ветра и туман

В западных областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололед, ночью и утром, кроме запада и юго-востока, туман. В юго-восточной части страны днем порывы ветра 15-20 м/с;

Температура

Температура в западных областях (кроме Закарпатья) ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза, в северных областях ночью и днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, в южной части местами до 14° (в Крыму - 15-20°) тепла.