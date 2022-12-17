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Синоптики рассказали, какие "подарки" готовит погода украинцам сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 декабря, в Украине ожидается мокрый снег, местами внушительный, но не везде. Также не обойдется без гололеда, на дорогах - гололедица, местами туман и налипание снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западной части с переходом в снег, в Карпатах сильный снег, в южной части - без существенных осадков.

Гололед, порывы ветра и туман

В западных областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололед, ночью и утром, кроме запада и юго-востока, туман. В юго-восточной части страны днем порывы ветра 15-20 м/с;

Температура

Температура в западных областях (кроме Закарпатья) ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза, в северных областях ночью и днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, в южной части местами до 14° (в Крыму - 15-20°) тепла.

Как сообщалось, в ближайшие дни вьюги, снег, порывистые ветры сменит морозная погода, но без осадков. Но и она продержится не долго - уже к середине следующей недели потеплеет.

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