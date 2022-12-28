Синоптики розповіли, де чекати на погіршення погоди в Україні сьогодні

Сьогодні, 28 грудня, в Україні очікуються сніг, дощ та сильний поривчастий вітер. Синоптики розповіли, де чекати на погіршення погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Лівобережжі вночі невеликий мокрий сніг та дощ", - йдеться в повідомленні.
Вітер
північно-західний, 7-12 м/с
Температура
протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.
Як повідомлялось, протягом 27-28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується лавинна небезпека, тому українцям варто утриматися від походів у гори.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.