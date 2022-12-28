Синоптики рассказали, где ждать ухудшения погоды в Украине сегодня

Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидаются снег, дождь и сильный порывистый ветер. Синоптики рассказали, где ждать ухудшения погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только на Левобережье ночью небольшой мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении.
Ветер
северо-западный, 7-12 м/с
Температура
в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем 1-6° тепла; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.
Как сообщалось, в течение 27-28 декабря на Ивано-Франковской высокогорье прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам стоит воздержаться от походов в горы.
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