Синоптики розповіли, чи чекатиме сьогодні опадів в Україні

Опади

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Ожеледиця та вітер

У Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.