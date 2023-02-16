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Синоптики розповіли, чи чекатиме сьогодні опадів в Україні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 лютого, в Україні буде без опадів. У Карпатах температура повітря опуститься до 11 морозу, місцями ожеледиця та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Ожеледиця та вітер

У Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало прогноз погоди до кінця лютого.

До того ж, синоптики розповіли, чи варто очікувати на ранню весну.

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