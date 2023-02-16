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Синоптики рассказали, ждать ли сегодня осадков в Украине

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 февраля, в Украине будет без осадков. В Карпатах температура воздуха опуститься до 11 мороза, местами гололед и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Гололедица и ветер

В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

Напомним, РБК-Украина публиковало прогноз погоды до конца февраля.

К тому же, синоптики рассказали, стоит ли ожидать ранней весны.

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