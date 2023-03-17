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Синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні

Фото: синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Попри нічні морози вдень у п'ятницю, 17 березня, в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 9 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні без істотних опадів.

Вітер

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Вдень 4-9° тепла, у південній частині до 12°; в Карпатах вдень 1-6° тепла.

Як повідомлялось, погода найближчими днями в Україні буде доволі різноманітною. Крім того, синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління.

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