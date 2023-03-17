Синоптики рассказали, ждать ли весеннюю погоду сегодня

Несмотря на ночные морозы , днем в пятницу, 17 марта, в Украине будет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 9 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Днем 4-9° тепла, в южной части до 12°; в Карпатах днем 1-6° тепла.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине без существенных осадков.

Как сообщалось, погода в ближайшие дни в Украине будет достаточно разнообразной. Кроме того, синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление.

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