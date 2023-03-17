ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 березня 2023 07:00
Синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні Фото: синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Попри нічні морози вдень у п'ятницю, 17 березня, в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 9 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні без істотних опадів.

Вітер

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Вдень 4-9° тепла, у південній частині до 12°; в Карпатах вдень 1-6° тепла.

Синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні

Як повідомлялось, погода найближчими днями в Україні буде доволі різноманітною. Крім того, синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України