Синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні
Фото: синоптики розповіли, чи чекати на весняну погоду сьогодні (GettyImages)
Попри нічні морози вдень у п'ятницю, 17 березня, в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 9 тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні без істотних опадів.
Вітер
Вітер переважно північний, 7-12 м/с.
Температура повітря
Вдень 4-9° тепла, у південній частині до 12°; в Карпатах вдень 1-6° тепла.
Як повідомлялось, погода найближчими днями в Україні буде доволі різноманітною. Крім того, синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління.
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