Синоптики рассказали, ждать ли весеннюю погоду сегодня
Фото: синоптики рассказали, ждать ли весеннюю погоду сегодня (GettyImages)
Несмотря на ночные морозы, днем в пятницу, 17 марта, в Украине будет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 9 тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Днем в Украине без существенных осадков.
Ветер
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
Днем 4-9° тепла, в южной части до 12°; в Карпатах днем 1-6° тепла.
Как сообщалось, погода в ближайшие дни в Украине будет достаточно разнообразной. Кроме того, синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление.
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