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Синоптики рассказали, ждать ли весеннюю погоду сегодня

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Украина, Пятница 17 марта 2023 07:00
Синоптики рассказали, ждать ли весеннюю погоду сегодня Фото: синоптики рассказали, ждать ли весеннюю погоду сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на ночные морозы, днем в пятницу, 17 марта, в Украине будет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 9 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Днем в Украине без существенных осадков.

Ветер

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Днем 4-9° тепла, в южной части до 12°; в Карпатах днем 1-6° тепла.

Синоптики рассказали, ждать ли весеннюю погоду сегодня

Как сообщалось, погода в ближайшие дни в Украине будет достаточно разнообразной. Кроме того, синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление.

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