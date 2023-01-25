Синоптики рассказали, ждать снег или дождь завтра

Завтра, у четвер, 26 січня, опадів в Україні не очікується. Проте варто чекати на туман та вітер. Максимально температура повітря опуститься до -12 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Туман та вітер
У більшості центральних та південних областей вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південний, 3-8 м/с.
Температура повітря
Температура вночі 1-6°, у східних областях 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму та на Закарпатті 0-5° тепла.
Як повідомлялося, найпівнічніше місто Китаю Мохе побило рекорд мінімальної температури в історії країни з 1969 року - мінус 53 градуси Цельсія.
Крім цього, гігантський айсберг розміром з Лондон відколовся від шельфу Бранта в Антарктиді.
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