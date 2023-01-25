Синоптики рассказали, ждать снег или дождь завтра

Завтра, в четверг, 26 января, осадков в Украине не ожидается. Однако стоит ожидать туман и ветер. Максимально температура воздуха опустится до -12 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Туман и ветер
В большинстве центральных и южных областей ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха
Температура ночью 1-6°, в восточных областях 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и Закарпатье 0-5° тепла.
Как сообщалось, самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.
Кроме этого, гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.
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