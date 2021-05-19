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Синоптики розповіли, коли в Україні припиняться грози

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Україна, Середа 19 травня 2021 12:33
Синоптики розповіли, коли в Україні припиняться грози Фото: грози невдовзі припиняться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна зараз перебуває у полі зниженого тиску, що спричиняє дощі та грози. Вже у п'ятницю-суботу, 21-22 травня, дощі припиняться, але значного потепління не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Зараз Україна перебуває в полі зниженого тиску. Це сьогодні і трохи завтра. Сьогодні останній основний день. Відповідно атмосфера не стійка, і це є передумовою для розвитку дощових хмар", - сказала вона.

За ї словами, оскільки розпочався теплий період, в Україні спостерігаються грози. "Розвиток потужних хмар разом з грозовою діяльністю може супроводжуватися сильними шквалами і градом", - повідомила синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, вже завтра, у четвер, волога маса почне залишати Україну. "А вже у п'ятницю-суботу на Україну впливатиме гребінь антициклону", - сказала вона, зазначивши, що хмар та дощів стане значно менше.

"П'ятниця-субота будуть комфортними, малохмарними, без опадів і досить теплими", - сказала вона.

Птуха також повідомила, що денна температура повітря у Києві у найближчі дні очікується в межах 17-20 градусів тепла. Трохи тепліше буде у суботу - до 22 градусів.

Водночас попередні розрахунки показують, що вже у неділю, 23 травня, в Україну може прийти дощовий атмосферний фронт із заходу, додала синоптик.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, погода в Україні в середу, 19 травня, буде під впливом циклону. Практично по всій країні переважатиме нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.

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