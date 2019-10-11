ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Восток Украины накроют дожди

Новости » Общество    11.10.2019 - 08:09
Восток Украины накроют дожди
Иллюстративное фото (УНИАН)

В восточных и южных областях дожди

Погода в Украине 11 октября на востоке ухудшится, ожидаются дожди, но температура воздуха будет высокой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8.

Север и центр Украины сегодня тоже без осадков. Там ожидается +14+17.

Восток Украины накроют дожди

Зато в восточных областях похолодает, будут дожди. Температура воздуха днем достигнет +13+15, ночью ожидается +6+8. Юг также накроют дожди, температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +9+12.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8.

Восток Украины накроют дожди

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 11 октября, в Украине будет прохладно, а в некоторых областях ожидаются дожди. В течение дня температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, на юге от +15 до +20 градусов тепла. В Киеве в п'пятницу возможен дождь, а температура воздуха прогреется до +14 градусов.

В Украине завтра потеплеет до +20 В Украине сегодня тепло
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь