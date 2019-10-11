Восток Украины накроют дожди

Иллюстративное фото (УНИАН)

В восточных и южных областях дожди

Погода в Украине 11 октября на востоке ухудшится, ожидаются дожди, но температура воздуха будет высокой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8.

Север и центр Украины сегодня тоже без осадков. Там ожидается +14+17.

Зато в восточных областях похолодает, будут дожди. Температура воздуха днем достигнет +13+15, ночью ожидается +6+8. Юг также накроют дожди, температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +9+12.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 11 октября, в Украине будет прохладно, а в некоторых областях ожидаются дожди. В течение дня температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, на юге от +15 до +20 градусов тепла. В Киеве в п'пятницу возможен дождь, а температура воздуха прогреется до +14 градусов.