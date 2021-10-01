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Синоптики рассказали, сколько еще продлятся заморозки в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В УкрГидрометцентре рассказали, сколько еще продлятся заморозки в стране. Они будут минимум до 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Ночью 1-3 октября в Украине, в северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Такая погода обойдет большинство западных областей и побережья морей.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 1 октября.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон может начаться позже, синоптик удивил прогнозом на октябрь.

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