Небольшой дождь и заморозки: прогноз погоды на 1 октября
Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики прогнозируют прохладную погоду 1 октября. Дожди ожидаются в двух областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Дожди ожидаются во Львовской и Волынской областях. В других регионах, как прогнозируют, будет сухо.
Температура воздуха составит:
- на западе днем будет +12+17, а ночью + 3 + 9,
- на севере днем будет +11+14, а ночью +3+5,
- на востоке днем будет +11+14, а ночью + 3 + 5,
- на юге днем будет +13+15, а ночью +3+8,
- в центре днем будет +11+15, а ночью +3+5.
Прогноз в Киеве
В Киеве, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +3+5.