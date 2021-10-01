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Небольшой дождь и заморозки: прогноз погоды на 1 октября

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Киев, Пятница 01 октября 2021 08:00
Небольшой дождь и заморозки: прогноз погоды на 1 октября Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики прогнозируют прохладную погоду 1 октября. Дожди ожидаются в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дожди ожидаются во Львовской и Волынской областях. В других регионах, как прогнозируют, будет сухо.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем будет +12+17, а ночью + 3 + 9,
  • на севере днем будет +11+14, а ночью +3+5,
  • на востоке днем будет +11+14, а ночью + 3 + 5,
  • на юге днем будет +13+15, а ночью +3+8,
  • в центре днем будет +11+15, а ночью +3+5.

Небольшой дождь и заморозки: прогноз погоды на 1 октября

Прогноз в Киеве

В Киеве, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +3+5.

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