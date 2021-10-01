Синоптики розповіли, скільки ще триватимуть заморозки в Україні

В УкрГідрометцентрі розповіли, скільки ще триватимуть заморозки в країні. Вони будуть мінімум до 3 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Вночі 1-3 жовтня в Україні, у північно-східних областях будуть заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Така погода омине більшість західних областей та узбережжя морів.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 1 жовтня.
Раніше повідомлялось, що опалювальний сезон може розпочатись пізніше, синоптик здивував прогнозом на жовтень.