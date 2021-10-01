ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Синоптики рассказали, сколько еще продлятся заморозки в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 01 октября 2021 08:56
Синоптики рассказали, сколько еще продлятся заморозки в Украине Фото: в Украине будут заморозки минимум до 3 октября (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В УкрГидрометцентре рассказали, сколько еще продлятся заморозки в стране. Они будут минимум до 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Ночью 1-3 октября в Украине, в северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Такая погода обойдет большинство западных областей и побережья морей.

Синоптики рассказали, сколько еще продлятся заморозки в Украине

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 1 октября.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон может начаться позже, синоптик удивил прогнозом на октябрь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных