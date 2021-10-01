Синоптики рассказали, сколько еще продлятся заморозки в Украине
Фото: в Украине будут заморозки минимум до 3 октября (pixabay.com)
В УкрГидрометцентре рассказали, сколько еще продлятся заморозки в стране. Они будут минимум до 3 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Ночью 1-3 октября в Украине, в северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).
Такая погода обойдет большинство западных областей и побережья морей.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 1 октября.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон может начаться позже, синоптик удивил прогнозом на октябрь.