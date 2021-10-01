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Синоптики розповіли, скільки ще триватимуть заморозки в Україні

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 08:56
Синоптики розповіли, скільки ще триватимуть заморозки в Україні Фото: в Україні будуть заморозки мінімум до 3 жовтня (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В УкрГідрометцентрі розповіли, скільки ще триватимуть заморозки в країні. Вони будуть мінімум до 3 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Вночі 1-3 жовтня в Україні, у північно-східних областях будуть заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Така погода омине більшість західних областей та узбережжя морів.

Синоптики розповіли, скільки ще триватимуть заморозки в Україні

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 1 жовтня.

Раніше повідомлялось, що опалювальний сезон може розпочатись пізніше, синоптик здивував прогнозом на жовтень.

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