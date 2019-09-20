Синоптики рассказали о резкой смене погоды на выходных

Погода в Украине на выходные улучшится, в воскресенье ожидается солнечная погода и повышение температуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода 21 сентября

В субботу в Украине ожидается переменная облачность в большинстве областей, дожди только частично на западе. В западных областях температура воздуха днем достигнет +13+15, ночью ожидается +3+5. В центре и на севере страны еще ниже температура воздуха, днем будет +12+14, ночью ожидается тоже +3+4.

Как отмечают синоптики, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны дожди. Температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3+5. Юг страны без осадков, днем температура воздуха достигнет +15+16, ночью ожидается +6+8.

Кроме того, по данным синоптиков, в столице в субботу будет переменная облачность. Там температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3.

Погода 22 сентября

В воскресенье в Украине потеплеет. Сообщается, что на западе страны ожидается переменная облачность, там температура воздуха днем поднимется до +18+20. Кроме того, в Закарпатской области ожидается повышение температуры воздуха до +19+21.

В центральных областях также без осадков, температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +7+9. Однако, в Черновицкой и Сумской областях ожидается +12+16. Восток Украины накроют дожди, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3+5.

Юг Украины ожидается солнечным. Там температура воздуха днем достигнет +18+21, ночью ожидается +6+8.

В столице в воскресенье ожидается переменная облачность, без опадіа. Температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +7+9.

Напомним, погода в Украине, в субботу, 21 сентября, будет холодной, ночью возможны заморозки до -3. Кроме того, в Житомирской, Ровенской, Днепропетровской и восточных областях в субботу возможны дожди.