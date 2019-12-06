Потепление до +9 и ночные заморозки: погода на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня днем потеплеет до +4 градусов

Погода в Украине сегодня, 6 декабря, отметится дневным потеплением до +9 градусов, а также ночными заморозками до -11. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня осадков в Украине ожидать не стоит, днем существенно потеплеет до +5...+7 градусов. В южных областях днем термометры покажут до +7...+9 градусов.

Ночью в центральных, восточных и северных областях температура снизится до -2...-4 градусов. В западных областях ожидаются заморозки до -4...-6, а на Буковине и Закарпатье до -7...-11. На юге ночью столбики термометров будут держаться в пределах 0...-2.

Прогноз в Киеве

В Киеве также осадков не прогнозируют, днем воздух прогреется до +2...+4 градусов. Ночью в столице ожидается небольшое похолодание до -1...-3 градусов мороза. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" предупредили водителей о гололедице и снеге на автомобильных дорогах Украины. Гололедица и снег возможны на автодорогах в Луганской, Ивано-Франковской и Ровенской области.