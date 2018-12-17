Синоптики попередили про ожеледицю в Києві

У Києві сьогодні без істотних опадів
На дорогах Києва сьогодні, 17 жовтня, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Сьогодні вдень у Києві хмарно, без істотних опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря від -3 до -5.
Для запобігання травматизму і аварій водіїв закликають бути обережними та дотримуватись наступних порад:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні переважно без опадів, сніг очікується лише в західних областях.