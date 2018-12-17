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Синоптики попередили про ожеледицю в Києві

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 09:06
Синоптики попередили про ожеледицю в Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві сьогодні без істотних опадів

На дорогах Києва сьогодні, 17 жовтня, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Сьогодні вдень у Києві хмарно, без істотних опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря від -3 до -5.

Для запобігання травматизму і аварій водіїв закликають бути обережними та дотримуватись наступних порад:

  • дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні переважно без опадів, сніг очікується лише в західних областях.

 

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