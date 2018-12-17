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Синоптики розповіли про погоду в Україні на 17 грудня

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 10:37
Синоптики розповіли про погоду в Україні на 17 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю на дорогах у понеділок

Синоптики попереджають водіїв, що у понеділок, 17 грудня, на дорогах України очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, ожеледиця на дорогах країни протримається протягом всього понеділка. Температура повітря вдень від -8 до +4. Опадів на більшості території України не очікується, крім західних областей.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на дорогах Києва сьогодні, 17 грудня, очікується ожеледиця. Також вдень у столиці буде хмарно, без істотних опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря від -5 до -3.

Під час ожеледиці водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій.

Синоптики попередили про ожеледицю в Києві Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4
Новини України Гідрометцентргололедицасиноптики
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