Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4

У Києві без опадів, вдень від -5 до -7
Погода на сьогодні: 17 грудня 2018 на заході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За прогнозом синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -6 до +2, вночі від -2 до -6. У північних областях без опадів, вдень від -4 до -8, вночі від -7 до -11. В центрі вдень від -3 до -6, вночі від -6 до -10.
На сході без опадів, вдень від -2 до -5, вночі від -5 до -8. На півдні температура вдень від 0 до -3, вночі від -2 до -6. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -2.
Фото: погода на 17 грудня
У столиці України 17 грудня без істотних опадів, вдень від -5 до -7, а вночі від -7 до -9. Вітер східний, 5-10 м/с.
Фото: погода в Києві та області