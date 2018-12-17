Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -5 до -7

Погода на сьогодні: 17 грудня 2018 на заході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -6 до +2, вночі від -2 до -6. У північних областях без опадів, вдень від -4 до -8, вночі від -7 до -11. В центрі вдень від -3 до -6, вночі від -6 до -10.

На сході без опадів, вдень від -2 до -5, вночі від -5 до -8. На півдні температура вдень від 0 до -3, вночі від -2 до -6. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -2.

Фото: погода на 17 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 17 грудня без істотних опадів, вдень від -5 до -7, а вночі від -7 до -9. Вітер східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області