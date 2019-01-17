Синоптики розповіли про погоду в Карпатах

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах сьогодні туман та вітер

В Карпатах станом на 17 січня 2019 року спостерігається туман та посилення вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становить -4,2 градуси морозу, пориви вітру до 15 м/с, низька хмарність, видимість обмежена. Крім того, зазначається, що на вказаній ділянці висота снігового покриву становить від 32 до 110 см, сніг хуртовинний, слабо закріплений.

Також повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становила -3,9 градусів морозу, пориви вітру до 10 м/с та туман. Висота снігового покриву становить 28-79 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у західних областях України сьогодні, 17 січня, очікується посилення вітру до 20 м/с.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні опадів не очікується, температура повітря вдень місцями підніметься до +6. У Києві без опадів, вдень від -1 до +1.