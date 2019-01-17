Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем до +6

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 17 января 2019 года в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем местами поднимется до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от 0 до +6, ночью от -6 до +2. На севере Украины малооблачно, днем от -1 до +1, ночью от -5 до -8. В центре страны днем от -2 до +2, ночью от -8 до -11.

В восточных областях температура днем от -2 до -5, ночью от -8 до -11. На юге Украины сухо, днем от 0 до +5, ночью от -3 до -7. В Крыму днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3.

Фото: погода на 17 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 17 января без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -5 до -7, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области