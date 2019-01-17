ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем до +6

Новости » Общество    17.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем до +6
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

В Киеве без осадков, днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 17 января 2019 года в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем местами поднимется до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от 0 до +6, ночью от -6 до +2. На севере Украины малооблачно, днем от -1 до +1, ночью от -5 до -8. В центре страны днем от -2 до +2, ночью от -8 до -11.

В восточных областях температура днем от -2 до -5, ночью от -8 до -11. На юге Украины сухо, днем от 0 до +5, ночью от -3 до -7. В Крыму днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем до +6

Фото: погода на 17 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 17 января без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -5 до -7, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем до +6

Фото: погода в Киеве и области

В Украине объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСсиноптики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь