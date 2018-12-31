Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 1 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Прогнозируют отсутствие осадков и небольшой мороз

В Украине 1 января синоптики не прогнозируют существенных осадков, лишь в западных областях днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, ночью и утром в Украине местами ожидается туман. На дорогах, кроме южных областей, гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, ночью на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в большинстве районов Левобережья ночью 6-11° мороза, местами до 15°, днем 1-6° мороза.

Ранее РБК-Украина писало, что в январе больше всего снега ожидается в Украине в конце месяца. На северо-востоке выпадет до 20-27 см снега, на юге - гораздо меньше.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 1-6 градусов мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины - до 7-8 градусов мороза.

Как писал Styler, в первый месяц 2019 года возможны обильные осадки, которые будут колебаться в пределах 27-55 мм, на Закарпатье 68-81 мм, в горах Крыма до 124 мм. С учетом высокой температуры воздуха, украинцев ожидают обильные дожди и мокрый снег с дождем.