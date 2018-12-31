Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 січня

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Прогнозують відсутність опадів та невеликий мороз

В Україні 1 січня синоптики не прогнозують істотних опадів, лише у західних областях вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, вночі та вранці в Україні подекуди очікується туман. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, вночі на Лівобережжі північний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у більшості районів Лівобережжя вночі 6-11° морозу, місцями до 15°, вдень 1-6° морозу.

Раніше РБК-Украна писало, що у січні найбільше снігу очікується в Україні в кінці місяця. На північному сході випаде до 20-27 см снігу, на півдні - набагато менше.

Очікується, що середня місячна температура повітря складе 1-6 градусів морозу, в Карпатах, на сході і північному сході України - до 7-8 градусів морозу.

Як писав Styler, в перший місяць 2019 року можливі рясні опади, які будуть коливатися в межах 27-55 мм, на Закарпатті 68-81 мм, в горах Криму до 124 мм. З урахуванням високої температури повітря, українців очікують рясні дощі та мокрий сніг з дощем.