Синоптик рассказала, когда жара в Украине спадет

Погода в Украине на следующей неделе изменится, ожидается ослабление жары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Диденко сообщила, что на следующей неделе из Украины жара уйдет и перекочует на Западную Европу.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщало РБК-Украина, сегодня по всей стране ожидается сухая и жаркая погода. Впрочем, на западе страны сегодня пройдут дожди, местами с градом и сильным ветром - порывы до 20 м/сек.

Напомним, по прогнозу Диденко, на выходных в Украине станет еще жарче - воздух прогреется до +36 градусов.

Отметим, по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за сильной жары в Киеве растет уровень загрязнения воздуха. В ведомстве отметили, что метеорологические условия в столице, которые наблюдаются в последние дни, способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Так, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районе Оболонского проспекта, Бессарабской площади и Демеевской площади. В ГСЧС отметили, что жара и в дальнейшем будет способствовать росту уровня загрязнения воздуха.