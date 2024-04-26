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Синоптики обіцяють теплий місяць: прогноз Укргідрометцентру на травень

Фото: синоптики прогнозують теплий травень в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура в травні 2024 року прогнозується в межах 15-18 градусів тепла, в гірських районах - 11-14 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-76 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті 88-138 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика травня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у травні середня місячна температура повітря складає 13-17 градусів, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, місцями в Сумській області та гірських районах 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря - 30-37 градусів, в Одеській, Луганській та в Криму до 38-39 градусів, в гірських районах 26-29 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних та Вінницькій областях 62-91 мм, в Карпатах до 148 мм.

"Стійкий перехід середньої добової температури через +15 градусів у бік підвищення (кліматичний показник початку метеорологічного літа) відбувається переважно у другій, на Закарпатті та півдні країни - у першій декаді травня", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, з початку квітня кліматологи зафіксували 13 температурних рекордів у Києві. Початок місяця був дуже теплим в Києві та по всій Україні. Температура перевищувала норму на 10 градусів та відповідала нормі початку червня.

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