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Синоптики обещают теплый месяц: прогноз Укргидрометцентра на май

Фото: синоптики прогнозируют теплый май в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в мае 2024 года прогнозируется в пределах 15-18 градусов тепла, в горных районах - 11-14 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-76 мм, в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье 88-138 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика мая

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в мае средняя месячная температура воздуха составляет 13-17 градусов, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6 градусов мороза, местами Сумской области и горных районах 7-10 градусов мороза, на побережье морей 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 30-37 градусов, в Одесской, Луганской и в Крыму до 38-39 градусов, в горных районах 26-29 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных и Винницкой областях 62-91 мм, в Карпатах до 148 мм.

"Устойчивый переход средней суточной температуры через +15 градусов в сторону повышения (климатический показатель начала метеорологического лета) происходит преимущественно во второй, в Закарпатье и на юге страны - в первой декаде мая", - говорится в сообщении.

 

Напомним, с начала апреля климатологи зафиксировали 13 температурных рекордов в Киеве. Начало месяца было очень теплым в Киеве и по всей Украине. Температура превышала норму на 10 градусов и соответствовала норме начала июня.

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