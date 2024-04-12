Погода як у червні: з початку квітня в Києві оновлено 13 температурних рекордів

У Києві 12 квітня були зафіксовані ще два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 14,7 градусів, що на 3,1 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 1977 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 18,6 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 2018 року на 1,3 градусів.

Від початку місяця кліматологи зафіксували вже 13 температурних рекордів.

Рекордне тепло у світі

Нагадаємо, середня температура приземного повітря в березні 2024 року склала 14,14 градусів, що на 0,1 градусів вище за попередній максимум, встановлений у березні 2016 року. Це десятий місяць поспіль, який є найтеплішим у світі за всю історію спостережень.

Директор Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA Гевін Шмідт перерахував кілька ймовірних причин аномалії: ефект Ель-Ніньйо, зменшення охолодження частинок діоксиду сірки, опади від виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року та посилення сонячної активності у наближенні до сонячного максимуму.