Синоптики прогнозують "надзвичайно спекотне" літо в Європі

Температура поверхні моря в Північній Атлантиці злетіла до найвищого рівня щонайменше за 40 років. Це говорить, що майбутнє літо буде "надзвичайно жарким", сказала Олівія Берч, метеоролог з Atmocultural G2.

У Великобританії літо може бути таким самим, як, 2022 року, коли було найспекотніше літо історію Великобританії, а температура досягне 40 градусів.

За її словами, в екстремальних погодних умовах також винне "недавнє прискорення глобального потепління".

За даними синоптика Meteo France, у найближчі три місяці у Франції очікується температура вища за середню.

За даними Atmosphere G2, Іспанія та Італія входять до числа країн, де в травні очікується температура вища за середню. За даними метеорологічного бюро, у Великій Британії відбудеться те саме, хоча до кінця місяця термометри мають наблизитися до середнього значення. У травні в Скандинавії очікується трохи холодніше, ніж зазвичай.

Рекордне тепло

Нагадаємо, за даними програми ЄС зі спостереження за Землею Copernicus, березень став десятим місяцем поспіль, який був найтеплішим у світі за всю історію спостережень.

Крім того, середньосвітова температура за останній рік є найвищою за всю історію спостережень.

У Києві березень цього року посів 12 позицію у рейтингу найтепліших в історію. Температура була на 2,3 градуса вище за норму.