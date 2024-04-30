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Синоптики прогнозують "надзвичайно спекотне" літо в Європі

Фото: літо буде спекотним (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Літо в Європі буде спекотніше, ніж зазвичай, з більш високим ризиком посухи та хвиль тепла. Очікується, що теплий травень продовжить тенденцію, яка спостерігалася 10 місяців поспіль із рекордно високими глобальними температурами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Температура поверхні моря в Північній Атлантиці злетіла до найвищого рівня щонайменше за 40 років. Це говорить, що майбутнє літо буде "надзвичайно жарким", сказала Олівія Берч, метеоролог з Atmocultural G2.

У Великобританії літо може бути таким самим, як, 2022 року, коли було найспекотніше літо історію Великобританії, а температура досягне 40 градусів.

За її словами, в екстремальних погодних умовах також винне "недавнє прискорення глобального потепління".

За даними синоптика Meteo France, у найближчі три місяці у Франції очікується температура вища за середню.

За даними Atmosphere G2, Іспанія та Італія входять до числа країн, де в травні очікується температура вища за середню. За даними метеорологічного бюро, у Великій Британії відбудеться те саме, хоча до кінця місяця термометри мають наблизитися до середнього значення. У травні в Скандинавії очікується трохи холодніше, ніж зазвичай.

Рекордне тепло

Нагадаємо, за даними програми ЄС зі спостереження за Землею Copernicus, березень став десятим місяцем поспіль, який був найтеплішим у світі за всю історію спостережень.

Крім того, середньосвітова температура за останній рік є найвищою за всю історію спостережень.

У Києві березень цього року посів 12 позицію у рейтингу найтепліших в історію. Температура була на 2,3 градуса вище за норму.

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