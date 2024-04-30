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Синоптики прогнозируют "необычайно жаркое" лето в Европе

Фото: лето будет жарким (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лето в Европе будет жарче, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла. Ожидается, что теплый май продолжит тенденцию, которая наблюдалась 10 месяцев подряд с рекордно высокими глобальными температурами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Температура поверхности моря в Северной Атлантике взлетела до самого высокого уровня как минимум за 40 лет. Это говорит, что предстоящее лето будет "необычайно жарким", сказала Оливия Берч, метеоролог из Atmocultural G2.

В Великобритании лето может быть таким же как, 2022 году, когда было самое жаркое лето историю Великобритании, а температура достигнет 40 градусов.

По ее словам, в экстремальных погодных условиях также виновато "недавнее ускорение глобального потепления".

По данным синоптика Meteo France, в ближайшие три месяца во Франции ожидается температура выше средней.

По данным Atmosphere G2, Испания и Италия входят в число стран, где в мае ожидается температура выше среднего. По данным метеорологического бюро, в Великобритании произойдет то же самое, хотя к концу месяца термометры должны приблизиться к среднему значению. В мае в Скандинавии ожидается немного холоднее, чем обычно.

Рекордное тепло

Напомним, по данным программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus, март стал десятым месяцем подряд, который был самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Кроме того, среднемировая температура за последний год является самой высокой за всю историю наблюдений.

В Киеве март этого года занял 12 позицию в рейтинге самых теплых в историю. Температура была на 2,3 градуса выше нормы.

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