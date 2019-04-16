Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни сохранится холодной, в некоторых областях ожидаются заморозки. Об этом сообщают пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов ( I уровень опасности, желтый); в восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый)

Ранее сообщалось, что погода в Украине 17 апреля еще будет холодной, в некоторых областях ожидаются дожди. Температура воздуха прогреется до +7-12 градусов максимально. По данным синоптика Наталки Диденко, потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

РБК-Украина писало, что 16 апреля в западных областях ожидаются сильные заморозки. В большинстве областей временами дождь; температура ночью +2-7 тепла, днем +8-13 градусов, на востоке страны до +16 градусов.

Отметим, что существенное потепление в Украине прогнозируют через неделю - со следующего четверга. Температура постепенно будет повышаться до Пасхи. К тому времени - ожидается прохладная погода с дождями и заморозками.