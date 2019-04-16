Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Погода в Україні найближчими днями утримається холодною, у деяких областях очікуються заморозки. Про це повідомляють у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 17 квітня ще буде холодною, у деяких областях очікуються дощі. Температура повітря прогріється до +7-12 градусів максимально. За даними синоптика Наталки Діденко, потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня.

РБК-Україна писало, що 16 квітня у західних областях очікуються сильні заморозки. В більшості областей часом йтиме дощ; температура вночі +2-7 тепла, вдень +8-13 градусів, на сході країни до +16 градусів.

Зазначимо, суттєве потепління в Україні прогнозують через тиждень - з наступного четверга. Температура поступово буде підвищуватися до Великодня. До того - очікується прохолодна погода з дощами та заморозками.