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Завтра в Украине ожидаются дожди

Новости » Общество    15.04.2019 - 14:56
Завтра в Украине ожидаются дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 16 апреля, сохранится холодной, в западных областях ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщается на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что 16 апреля в большинстве областей временами дождь; температура ночью +2-7 тепла, днем +8-13 градусов, на востоке страны до +16 градусов.

В западных областях ночью без существенных осадков, сильные заморозки в воздухе 0-5 градусов, днем дождь, местами с мокрым снегом, температура +4-9 тепла.

Ветер в стране преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/сек.

Завтра в Украине ожидаются дожди

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни ожидается холодной, 15 апреля в ряде областей ожидаются заморозки. В западных, Житомирской и Киевской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый). В то же время в Черниговской и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы до -5 (IV уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что синоптики предупредили об ухудшение погоды в Киеве, в частности, в столице усилится ветер 15-16 апреля.

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