В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса

Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине сегодня, 2 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 июля 2018 года, в западных и частично в северных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха поднимется до +28.