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Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 09:30
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса

Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине сегодня, 2 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 июля 2018 года, в западных и частично в северных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха поднимется до +28.

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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