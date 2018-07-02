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Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 09:30
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу

Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку в Україні сьогодні, 2 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 липня 2018 року, в західних і частково в північних областях очікуються дощі, на решті території країни без опадів, температура повітря підніметься до +28. 

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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