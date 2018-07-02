Погода на сегодня: на западе и севере Украины дожди, температура до +28

В столице сегодня днем от +19 до +21, дождь

Погода на сегодня: 2 июля 2018 года в западных и частично в северных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха поднимется до +28. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе Украины завтра ожидаются дожди, , температура воздуха днем составит от +15 до +19. На севере – в Черниговской, Сумской и Киевской области, пройдут дожди, днем от +17 до +21, в центральной части без осадков, температура воздуха от +19 до +23. На без осадков, дневная температура от +24 до +28. На юге пройдут дожди, днем от +25 до +29, в Крыму дождь и до +29.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +19 до +21, ночью от +9 до +11. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Напомним, в связи с выпадение осадков в виде дождя, местами очень сильного, на территории Ивано-Франковской области было подтоплено 190 жилых, административных и производственных домов.